Diretoria do Treze confirma busca por reforços para compor o elenco

A derrota para o Atlético-PB no último sábado segue repercutindo nos bastidores do Treze. Após duras críticas sobre a atuação da equipe, a diretoria do Galo se pronunciou nesta quarta-feira (23) e confirmou que busca reforços para o elenco que disputa o Campeonato Paraibano.

O técnico Maurílio Silva, neste momento, conta apenas com Diego Superti à disposição para atual na lateral direita da equipe. Assim, a diretoria do Galo trata como urgência a contratação de mais um atleta para a posição, de acordo com o gerente de futebol do clube, Gil Baiano.

"A prioridade é buscar um lateral-direito porque só temos o Diego Superti no nosso elenco para a posição. Saldanha tem sido improvisado, mas ele é um atacante que joga pelos lados do campo. Precisamos de mais opções" - pontuou Gil Baiano.

Enquanto isso, o elenco do Treze segue treinando em dois períodos em Campina Grande. Pela manhã, os atletas realizam um trabalho físico. Mais tarde, sob comando do técnico Maurílio Silva, os jogadores participam de uma atividade tática seguida por um coletivo.

O próximo confronto do Treze será na próxima segunda-feira (28), às 20h, contra o CSP, no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, pela terceira rodada do Campeonato Paraibano. O Galo é vice líder do grupo A com três pontos.