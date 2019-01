Botafogo-PB bate Atlético-PB e segue invicto no Paraibano

O Botafogo-PB venceu o Atlético-PB por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (23), no estádio Almeidão, em João Pessoa. Clayton e Dico marcaram os gols do Belo. Marcinho descontou para a equipe sertaneja. O resultado manteve o alvinegro da estrela vermelha invicto na competição.

Com mais uma vitória, o Botafogo-PB chegou aos 9 pontos, garantindo a liderança do grupo A da competição. O próximo compromisso do Belo é pela Copa do Nordeste. Neste domingo (27), às 19h30, o alvinegro da estrela vermelha enfrenta o Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros, em Pernambuco. Pelo Campeonato Paraibano, a equipe de João Pessoa vai duelar contra o Campinense na próxima quarta-feira (30), às 21h30, fora de casa.

Por outro lado, o Atlético-PB vê a liderança do grupo B ameaçada. O Trovão Azul permanece com seis pontos e pode ser ultrapassado pelo vice líder Campinense, que enfrenta o Serrano nesta rodada. No próximo embate pelo Campeonato Paraibano, a equipe sertaneja vai enfrentar o Nacional de Patos apenas no dia 3 de fevereiro, às 17h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras.

Vantagem e baixa para o Belo

Quando a bola rolou, o Botafogo-PB tentou tomar a iniciativa do jogo, mas não obteve êxito. Já, o Atlético-PB, por sua vez, não conseguia impor seu jogo ao esbarrar na forte marcação dos donos da casa. Entretanto, não demorou para a rede balançar. Aos quinze minutos, Clayton tabelou com Nando e tocou na saída de Fernando Henrique para marcar o primeiro do Belo na partida.

Após o gol, o jogo esfriou. As equipes não tiveram êxito em criação de jogadas ofensivas, mas o Belo conseguiu ampliar o placar. Clayton recebeu um belo lançamento no lado direito e cruzou em direção à área. Dico aproveitou, dividiu com os zagueiros do Atlético-PB e empurrou para as redes do Trovão Azul, marcando o segundo gol do Botafogo-PB.

Antes do final do primeiro tempo, William Goiano cometeu falta dura em Soares e recebeu cartão vermelho. Após a expulsão do zagueiro do Botafogo-PB, houve empurra empurra e um princípio de confusão, mas o tumulto entre os jogadores logo foi controlado.

Soberania atleticana, mas vitória alvinegra

Aproveitando-se da vantagem numérica em campo, o Atlético-PB foi ao ataque. Logo aos três minutos, o Trovão Azul chegou a balançar a rede do Belo com Renan, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance. Pouco tempo depois, a equipe sertaneja diminuiu o placar. Yerien fez boa jogada individual e acionou Marcinho dentro da área. O atacante venceu o goleiro Saulo e marcou o primeiro do time alviceleste na partida.

Mesmo demonstrando superioridade, o Atlético-PB não conseguiu levar perigo real de gol ao Botafogo-PB, que tentava aproveitar um erro da equipe sertaneja para liquidar a fatura. Numa dessas tentativas, o Belo quase chegou ao terceiro gol quando Dico puxou um contra-ataque em velocidade e chutou, mas Fernando Henrique fez uma bela defesa para salvar o Trovão Azul.

A última chance da partida ficou por conta do Botafogo-PB. Após mais um bom contra-ataque, Dico ficou cara a cara com o goleiro Fernando Henrique, mas o chute do atacante do Belo passou à direita do gol do Trovão Azul.