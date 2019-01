Pai de Elias afirma que o filho quer sair e se mostrou insatisfeito com Atlético-MG

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, garantiu que, Elias ficará no clube em 2019, mesmo com a procura do Internacional. Porém, Eliseu Trindade, pai e procurador do volante, afirmou que o clube tem desrespeitado o atleta e também declarou que o jogador está 'sem clima' e tem a intenção de deixar o Galo.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul, Eliseu informou que foi o time alvinegro que colocou Elias no mercado, devido alto salário. Contudo, quando apareceu uma proposta do Colorado, Atlético voltou atrás.

"Em novembro, o Atlético se pronunciou publicamente com a intenção de baixar a folha salarial e o Elias seria um dos jogadores à disposição do mercado. Ou seja, deixou claro que o Elias não estava dentro dos planos do Atlético. (...) O jogador não queria sair, quem ofereceu ao mercado foi a diretoria do Atlético. Quando apareceu a proposta, eles deram para trás. Hoje, o jogador está sem clima. Está em uma situação muito delicada", frisou.

O pai do jogador ressaltou a infelicidade do filho diante toda essa situação e a sua intenção de deixar o clube.

"O que eu diria, hoje, é que o Elias tem intenção de sair do Atlético por essa total falta de respeito da direção do Atlético. Vamos tentar aqui ainda (a saída). Se não for possível, o Elias vai cumprir contrato e, no meio do ano, ele pode estar negociando com outros clubes. Ele é profissional, vai seguir a carreira dele", finalizou.

O Internacional procurou Elias ainda em 2018 e ofereceu dois anos de contrato. Recentemente, o clube gaúcho enviou o executivo de futebol Rodrigo Caetano a Belo Horizonte para reunião com o Atlético-MG. No encontro, o clube mineiro pediu cerca de R$ 10 milhões para o negócio ser fechado. Os gaúchos recuaram desde então.