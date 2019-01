Avaí goleia Hercílio Luz e se mantém próximo da liderança do Campeonato Catarinense

Na noite dessa quarta-feira (23), o Avaí venceu o Hercílio Luz, por 3 a 0, na Ressacada e se manteve forte na briga pela liderança do Campeonato Catarinense. Luan Pereira, Matheus Barbosa e Julinho anotaram os gols para o Leão.

A primeira chance demorou e só apareceu aos 16 minutos. Juliano fez o cruzamento rasteiro e encontrou Vinícius Pacheco, que sem conseguir dominar, se atirou para a bola, mas mesmo assim acabou errando a finalização.

Só com a etapa inicial se aproximando do fim, os mandantes criaram uma boa oportunidade e não desperdiçaram, abrindo o placar. Quem começou a jogada foi Luan Pereira que tocou para Iury, que devolveu o lance para Luan, de peixinho, balançar as redes.

Após o intervalo o Leão passou a jogar com tranquilidade, trabalhando no seu campo campo ofensivo, sem fazer passes arriscados, administrando o resultado. Impaciente, o Hercílio apertou a marcação, o que acabou parando o confronto com frequência.

Aos 29´, os visitantes se complicaram ainda mais quando o lateral esquerdo Deca foi expulso, após levar o segundo amarelo. Não demorou muito para o time da casa dominar de vez a partida e ampliar com Matheus Barbosa. Após cobrança de escanteio de Julinho, Barbosa completou de cabeça fez o segundo.

Nos últimos instantes, Julinho cruzou, a zaga do Hercílio não cortou, a bola bateu na mão de Néverton e o árbitro marcou pênalti. Quem foi para cobrança foi o próprio Julinho, que não perdeu a oportunidade e fechou o placar.

Com o resultado, o Leão da Ilha chegou a sua segunda vitória na competição, somando agora sete pontos, e fica na vice colocação, atrás do Figueirense, que tem nove. Já o Hercílio continua com dois e ocupa o sétimo lugar.

O Avaí volta a campo para enfrentar o Figueirense, no próximo domingo (27). O jogo será realizado no Orlando Scarpelli e terá início às 17h.