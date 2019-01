Julinho marca pela primeira vez após retorno ao Avaí

A segunda goleada do ano no Campeonato Catarinense aconteceu ontem (23), o Avaí fez 3 a 0 contra o Hercílio Luz em casa, em partida válida pela terceira rodada do estadual. O resultado garantiu a invencibilidade da equipe, que segue sem ser derrotada.

E quem colaborou com a vitória foi um grande conhecido da Nação Avaiana, o jogador Julinho, que soma duas passagens pelo Leão da Ilha. Autor de um gol e uma assistência, o lateral comemorou o resultado e falou do carinho que tem pelo time da Ressacada.

"É minha terceira passagem pelo clube. Aqui foi onde tudo aconteceu pra mim. Tenho um carinho imenso pelo clube. Foi muito bom retornar e começar dessa forma é muito gratificante. Estava precisando de um bom início como esse. Cheguei e ainda não estou 100% fisicamente. Estou dentro de um planejamento pra recuperar o mais rápido possível e poder aguentar com intensidade os noventa minutos. Uma vitória dessa antes de um clássico nos dá muita confiança. Será um grande jogo", disse.

Apesar do empate contra o Joinville na segunda rodada, o Avai está com o saldo de 7 gols em três confrontos. Isso porque a equipe azurra estreou no campeonato fazendo 4 a 0 no Metropolitano e teve ontem mais um jogo para animar o torcedor.

O próximo confronto do Avai no Catarinense é o clássico contra o Figueirense no domingo (27), às 16h, na casa do Figueira. O adversário lidera o topo da tabela de classificação com nove pontos em três jogos.