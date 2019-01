Avaí anuncia chegada do goleiro Vladimir, por empréstimo

O Avaí não perdeu tempo e já assinou com mais um reforço para disputar a temporada na elite do futebol brasileiro. Nessa quinta-feira (24), o clube confirmou a chegada do goleiro Vladimir, do Santos, por empréstimo.

A expectativa da diretoria é que o atleta consiga ser regularizado a tempo no BID da CBF para disputar o clássico contra o Figueirense, já no próximo domingo (27). Em entrevista, o jogador explicou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Leão da Ilha.

"Eu vejo com bons olhos a ida para o Avaí, time com torcida, voltou para a Série A e com projeto bacana. Campeonato Catarinense muito competitivo, mudou muito. Sair, jogar, pegar mais experiência, quilometragem…", disse.

Vladimir estava no Santos desde 2003 , atuando pelos profissionais desde 2007. O Peixe vive momento delicado com relação ao seus arqueiros, já que o técnico Jorge Sampaoli já declarou a imprensa o desejo de reforçar a posição. Nesta quinta, ao mesmo tempo que cedeu o atleta ao Avaí, a equipe paulista anunciou a contratação de Éverson, goleiro que se destacou no ano passado pelo Ceará.