Com falha de Wilson, Coritiba fica apenas no empate em casa contra Maringá

O Coritiba recebeu o Maringá na noite desta quarta-feira (23), pela segunda rodada do Campeonato Paranaense 2018, no Couto Pereira, e saiu com apenas um empate em 1 a 1 diante de seus torcedores. A noite marcou o reencontro da torcida com o time na temporada de 2019.



O primeiro tempo foi totalmente dominado pela equipe coxa-branca, que ditou o ritmo da partida e teve um alto índice de posse de bola. Logo aos nove minutos o primeiro gol quase foi marcado por Iago Dias, que recebeu a bola depois de boa jogada de Kady e Vitor Carvalho, mas o goleiro Victor Golas segurou.

O placar foi aberto aos 26 minutos, com Sávio cobrando escanteio e Alan Costa aproveitando bem de cabeça. O Maringá tentou responder em falha da zaga coxa-branca, logo após o primeiro gol, mas Everton, que estava sozinho na área, acabou errando o alvo. Em outra falha da zaga, Matheus Bueno recuou mal, Wilson saiu do gol e perdeu a dividida com Tiago Orobó, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio, deixando o placar igualado.

Após o primeiro tempo com muita intensidade, o Coritiba resolveu voltar para a etapa final com mais intensidade ainda, fazendo uma espécie de ''blitz'' pra cima da zaga adversária. Kady era o principal jogador na criação do Coxa, e com jogada dele quase saiu o segundo gol, aos 10 do segundo tempo, quando o meio-campista acionou Nathan que, livre na área, tentou o passe para Iago Dias, mas acabou errando.

Argel Fucks então tentou uma alteração ousada: tirou o zagueiro Matheus Bueno, e colocou o jovem Igor Jesus, destaque da equipe na Copinha. Mas com a alteração, a equipe da casa perdeu muito no meio campo, e acabou criando menos. Já no fim da partida, Luiz Henrique, que entrou no lugar de Kady, quase marcou de cabeça, mas Golas fez ótima defesa e garantiu o 1 a 1.



Na próxima rodada, o Coritiba recebe o Toledo, no domingo (27), às 17h, enquanto o Maringá recebe o Paraná, no mesmo dia e horário, no Estágio Willie Davids.