Cruzeiro oficializa contrato por empréstimo com lateral-esquerdo Dodô

O Cruzeiro oficializou, na tarde desta terça-feira (23) a contratação, por empréstimo, do lateral-esquerdo Dodô, ex-Santos. O Sampdoria-ITA, clube que detém os direitos do atleta, postou uma nota confirmando a negociação. O vínculo vai até o final deste ano com opção de compra.

📄 #Dodô ceduto al @Cruzeiro a titolo temporaneo con obbligo di riscatto ➡ https://t.co/SlzTaYj1lt pic.twitter.com/N01ZvUbVqd

— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 23 de janeiro de 2019

Dodô realizou exames nesta quarta-feira e passou por testes físicos na Toca da Raposa. Ele será mais uma opção do técnico Mano Menezes para a lateral-direita, que já conta com Egídio, Patrick Brey e Rafael Santos.

O último clube do lateral, o Santos, tinha até 31 de dezembro para exercer a compra do jogador, o que não se concretizou. Cobiçado por vários clubes da elite do futebol brasileiro, entre eles, o rival Atlético, Dodô acabou se acertando com a raposa. No Santos, ele disputou 50 partidas e marcou um tento.

Revelado pelo Corinthians, Dodô passou ainda por Bahia, Roma e Internazionale, até ser comprado pelo Sampdoria. Desde então, estava atuando pelo time santista, onde obteve sucesso.

Ficha Técnica:

Nome: José Rodolfo Pires Ribeiro

Idade: 6 de fevereiro de 1992 (26 anos)

Altura: 1,77m

Cidade Natal: Campinas (SP)

Clubes: Corinthians, Bahia, Roma, Internazionale, Sampdoria, Santos e Cruzeiro (atualmente)