Vasco goleia o Volta Redonda e mantém aproveitamento de 100% na Taça Guanabara

Na noite desta quarta-feira (23), o Vasco recebeu o Volta Redonda em São Januário pela segunda rodada da Taça Guanabara. Em jogo que teve o placar bem movimentado, os vascaínos até tomaram um susto, mas goleram o Voltaço por 5 a 2 e, com o resultado, permanecem com 100% de aproveitamento na competição.

O jogo começou com um Vasco mais disposto, até por estar jogando nos seus domínios. A equipe do Volta Redonda se posicionava na intenção de conseguir os contragolpes, e até chegou a conseguir jogadas agudas. Já a equipe cruzmaltina demonstrava dificuldades na criação.

A partida era sonolenta, e os goleiros praticamente não haviam trabalhado. Mas aos 36 minutos a zaga do Voltaço se enrolou toda e Marrony aproveitou, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Douglas; 1 a 0 para o Vasco.

Não deu tempo nem tempo para o Volta Redonda sentir o gol, já que três minutos depois o Vasco marcaria o segundo: Cáceres fez grande jogada pela direita e rolou para Dudu, o garoto bateu rasteiro no canto de Douglas e ampliou para o time da colina; 2 a 0.

Mas o Voltaço não se entregaria tão fácil, e ainda no primeiro tempo diminuiu o prejuízo. Em falta cometida por Cáreces, Luiz Paulo cobrou no canto esquerdo de Fernado Miguel, marcando o gol que recolocava o esquadrão de aço na partida.

O segundo tempo teve início e o movimentado final de primeiro tempo parecia ter acordado a equipe do Volta Redonda. Com menos de dois minutos de partida os visitantes foram buscar o empate. Douglas Lima fez grande jogada pelo lado direito e colocou a bola na cabeça de João Carlos, 2 a 2.

Os cruzmaltinos pareciam ter sentido o gol de empate, e o Voltaço se encontrava de forma mais tranquila na partida. Só que aquela mesma falta que Luiz Paulo acertou na primeira etapa, foi maraca em favor do Vasco, e Danilo Barcelos cobrou com perfeição e recolocou o Vasco em vantagem no placar. 3 a 2. Logo em seguida, como havia feito no primeiro gol, a zaga do Volta Redonda se atrapalhou toda e Marrony aproveitou pela segunda vez: 4 a 2 para o Vasco.

Aos 43, após a terceira bobeada da defesa do Voltaço, foi Lucas Mineiro quem aproveitou e balançou as redes para o time de São Januário, 5 a 2.

As equipes voltam à campo no próximo final de semana. O Volta Redonda recebe o Madureira, no sábado, às 10h. O Vasco da Gama atuará no domingo, diante da equipe do Americano, às 19h30, novamente em São Januário.