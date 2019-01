Marcílio Dias vence Tubarão fora de casa no fechamento da rodada do Catarinense

Mesmo jogando em casa, o Tubarão não conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Catarinense. Pior que isso, o time da casa acabou perdendo para o Marcílio Dias por 2 a 0, e caiu para a lanterna da competição. Jean Dias e Paulinho marcaram os gols da partida no Domingos Gonzalez nesta quinta-feira (24).

A partida começou pegada, com muitas faltas e confronto equilibrado entre as equipes, quem deu o primeiro susto no adversário foi a equipe rubro-anil, André Mensalão chutou forte e Belliato fez boa defesa! A bola ainda sobrou pro rebote, mas o goleiro conseguiu alcançar, impedindo outra chance.

O Tubarão teve duas oportunidades seguidas, aos 26 minutos, o meia Leilson recebeu na entrada da área e arriscou o chute, a bola passou com perigo em cima da trave. Aos 28 minutos, o zagueiro Canavesio partiu pro ataque e cruzou na área, o jogador Tilica quase mandou para o fundo do gol.

A segunda etapa começou melhor para o Tubarão, que logo no primeiro minuto assustou o time rubro-anil, mas não conseguiu finalizar. Cinco minutos depois, Marcílio Dias não desperdiça e abre o placar, Jean Dias foi o autor do primeiro gol.

O Tubarão tentou, chegou bem, mas não balançou as redes. Já o time visitante aproveitou e ampliou o placar, Paulinho passou pela esquerda, passou pelo zagueiro e marcou o último gol da partida. O Atlético Tubarão até mandou uma bola na trave, mas o placar terminou igual, 0 a 2 para Marcílio Dias.

Com o resultado, o Peixe caiu para a lanterna do Campeonato Catarinense contabilizando apenas um ponto na disputa, já o Marcílio Dias está na quarta posição com três pontos no estadual.

A próxima disputa do tricolor é no domingo (27), às 18h, onde encara o Criciúma fora de casa. Já o time rubro-anil entra em campo novamente no mesmo dia, enfrentando o Brusque às 16h. Jogos no horário de Brasília.