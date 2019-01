Paulo Baier é demitido do Brusque após três rodadas sem vitórias no Catarinense

O Brusque comunicou na tarde desta sexta-feira (25), a demissão do técnico Paulo Baier, juntamente com o auxiliar e preparador físico. A assessoria de imprensa da equipe informa que a decisão foi tomada em acordo de ambas as partes. O treinador comandava o time desde novembro de 2018.

Como treinador, Paulo Baier também teve passagem pelo Toledo (PR) e Próspera (SC), onde conquistou o título do Campeonato Catarinense Série C no ano passado. No Brusque, a equipe teve duas partidas com placar de 1 a 1, e contabiliza uma derrota por 2 a 1 contra o Figueirense.

O time já anunciou o novo técnico, trata-se do ex-jogador Marcelo Caranhato, que atuou com a camisa do clube entre 2009 e 2010. Seu primeiro time como treinador foi no próprio Brusque, o último trabalho de Caranhato foi no Cianorte, clube em que esteve nos últimos dois anos.

A estreia do novo comando será no domingo (27), às 17h, quando o Brusque enfrenta o Marcílio Dias no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí.