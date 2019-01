São Paulo bate Vasco nos pênaltis e é Tetracampeão da Copinha

São Paulo e Vasco fizeram a decisão da edição de 2019 da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (25). A partida que foi realizada no Pacaembu e coroou pela quarta vez o Tricolor Paulista como campeão, dessa vez nos pênaltis, após partida emocionante durante os 90 minutos. O placar de 3 a 1 nas penalidades, teve o goleiro Thiago Couto como herói.

O primeiro tempo começou melhor para o São Paulo, que conseguia fazer melhor a aproximação de seus homens de ataque e assim criava as melhores oportunidades. Já o Vasco não tinha uma boa atuação das suas principais peças, sobretudo do destaque Lucas Santos, e era dominado pelos donos da casa.

Aos 38 minutos, premiado pela atuação, o Tricolor abriu o placar. m jogada pela direita, Antony fez lindo cruzamento na cabeça de Gabriel Novaes, o artilheiro só desviou para o fundo das redes de Alexander.

Veio o segundo tempo e com ele mais um gol do São Paulo logo no início. Em rápido contra-ataque, Antony que deu o passe para o primeiro gol, dessa vez balançou as redes e ampliou o marcador, 2 a 0.

Tudo se encaminhava para uma conquista tranquila dos paulistas, mas o Vasco reagiu. Aos 31 minutos em linda cobrança de falta de Lucas Santos, o vascaíno diminuiu o placar e mostrou que o Gigante da Colina estava vivo no jogo.

Sete minutos depois veio o empate. Após a zaga são-paulina afastar o perigo parcialmente, a bola ficou com a Equipe de São Januário. Após cruzamento, a bola encontrou Tiago Reis, livre na área, e o Cruzmaltino matou no peito e cara a cara com o goleiro empatou a partida.

Vieram os pênaltis e na segunda cobrança vascaína, Thiago Couto pegou a cobrança de Tiago Reis. Tuta marcou para o São Paulo, e Gabriel Norões acertou o travessão, desperdiçando a segunda cobrança do Vasco no jogo. Marcos Júnior até ascendeu a esperança vascaína, após bater seu pênalti para fora. Mas Thiago Couto pegou cobrança de Riquelme e selou o tetracampeonato do Tricolor na Copinha.

O São Paulo Futebol Clube é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019!!! #IssoÉSãoPaulo #MadeInCotia! #Copinha50 pic.twitter.com/neAnPfA4WB — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 25, 2019