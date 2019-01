Cruzeiro anuncia Thiago Neves como camisa 10, e numeração de recém-contratados

O Cruzeiro possui agora um novo camisa 10. Após o imbróglio com Arrascaeta (antigo 10) no início do mês, que culminou com a sua saída, a numeração mais importante da equipe estava vaga. Por meio de suas redes sociais, o clube celeste anunciou Thiago Neves como novo proprietário.

Desde a recente ida do uruguaio para o Flamengo, a torcida cruzeirense se mobilizou nas redes sociais com a hashtag "#TN30", para que o meia de 33 anos assumisse a numeração deixada por Arrascaeta.

Com a recente saída de Barcos no início da semana, o clube azul celeste divulgou, também, a nova numeração do recém-contratado Luis Orejuela. O lateral, que antes estava com a 21, passa a assumir a camisa 28, que pertencia ao argentino Barcos.

Dodô e Rodriguinho

No fim da tarde desta sexta-feira (25), o clube anunciou a numeração das camisas de Dodô e Rodriguinho. Ambos usarão 18 e 23, respectivamente. Agora, resta somente o clube anunciar o número do meia-atacante Marquinhos Gabriel.