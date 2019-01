Pablo rasga elogios a Jardine após goleada: "Ideias fantásticas de propor o jogo"

Novorizontino e São Paulo se enfrentaram, na noite desta quinta-feira (24), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Em partida disputada no Estádio Jorge Ismael de Basi, o Tricolor derrotou os mandantes por 3 a 0 e se isolou na liderança do Grupo D.

Autor de um dos gols do jogo, Pablo foi questionado qual o destaque positivo que viu no entrosamento do time contra o Tigre.

“Acreditar no que o Jardine está pedindo. Confiar no que pede. Tem ideias fantásticas de propor o jogo. Tem dia que vai na superação e vontade, hoje foi assim, devido à competitividade do jogo. O time está de parabéns. As chances que teve fez os gols. Isso é muito bom”, ressaltou Pablo.

André Jardine surpreendeu na escalação da equipe titular, colocando Pablo e Diego Souza, jogadores que atuam na mesma posição, no time titular. Os atacantes se revezaram nos setores do meio campo e ataque. Pablo foi perguntado como avalia o revezamento.

“Diego Souza é um jogador diferenciado. Por isso jogou na Seleção e em grandes clubes do Brasil. É fácil jogar com Diego Souza. É o primeiro jogo que jogamos juntos, mal treinamos para jogar mesmo. Mas é muito legal jogar com ele. Ter essa parceria é muito bom”, finalizou.

O próximo compromisso do São Paulo no Paulistão é contra o Santos, no domingo (27). A partida será no Pacaembu, às 17h, com mando de campo do Peixe.