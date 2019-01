Jogadores da base do São Paulo raspam a cabeça em homenagem a torcedora 

Antes da partida da decisão da Copinha, contra o Vasco, nesta sexta-feira (25), os jogadores do São Paulo rasparam a cabeça em homenagem à Larissa, torcedora fanática do São Paulo de seis anos que luta contra um câncer no cérebro.

A menina já havia entrado em campo com os atletas no jogo contra o Mirassol, nas oitavas de final da Copinha. Na ocasião, ela entrou em campo com Antony, que prometeu um gol à ela. Ele cumpriu a promessa e se emocionou ao comemorar.

“É um momento muito emocionante para mim. Prometer uma coisa para ela e poder cumprir, não tem sensação melhor.”, disse o atacante no dia.

O elenco, quase todo careca, recebeu Larissa no vestiário do Pacaembu, palco da final, antes do jogo.