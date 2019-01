Revelado no Santa Cruz, Gilberto marca duas vezes contra ex-clube e Bahia vence fora de casa

Santa Cruz e Bahia se enfrentaram na Arena Pernambuco pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Visitantes ousados, os baianos se impuseram como time de Serie A e bateram os pernambucanos por 3 a 1, com gols de Gilberto (duas vezes) e Marcos Martins, contra. Destaque nesse início de temporada, o jovem Elias marcou para o Santa.

O resultado fez o Bahia atingir uma marca expressiva em um período de apenas três dias: juntando o jogo de hoje com o da quarta passada, pelo Estadual, o Esquadrão honrou o apelido e fez 10 gols em 180 minutos. No tocante a Copa do Nordeste, o time agora está com quatro pontos, após ter estrado com empate em casa diante do CRB.

Já o Tricolor do Arruda, que não pôde mandar o jogo no seu estádio por falta de liberação da Federação Pernambucana de Futebol, ainda não venceu pelo maior torneio regional do Brasil. Assim como o Bahia, os corais haviam empatado na estreia, contra o Botafogo, na Paraíba.

Vencendo a marcação alta do Santa Cruz, o Bahia chegaria a vantagem aos 18 minutos. Nino Paraíba cruzou na área, e, estabanado, Marcos Martins cortaria errado contra as redes do goleiro Ricardo Ernesto, que não teve tempo para reagir. Empurrado pelo torcedor que tentava fazer o time ir á frente, o empate do Santa aconteceria quase vinte minutos depois. O jovem Elias recebeu lançamento na entrada da área e mostraria qualidade outra vez, limpando a marcação e batendo rasteiro, no canto do goleiro Douglas.

Herói do título estadual de 2011 e até hoje muito bem quisto pelo torcedor do tricolor pernambucano, Gilberto viveria um segundo tempo de vilão para sua ex-torcida. No primeiro minuto da segunda etapa, ele já fecharia cruzamento no segundo pau e escoraria de cabeça para o fundo das redes. Comemoração discreta e novo gol oito minutos depois. Dessa vez, aproveitando sobra depois de grande jogada de Arthur. Dotado de categoria, o "G9" driblou o goleiro Ricardo Ernesto e fez seu segundo no jogo.

Apesar de ter selado o placar e a derrota do seu ex-time no segundo tempo, ao final da partida uma cena chamou bastante atenção. Gilberto subiu a escadinha que dava acesso a torcida do Santa Cruz, tirou fotos e recebeu carinho de vários torcedores. Evidenciando que apesar do tempo, continua em alta com a massa coral.