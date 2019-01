Chapecoense vence Joinville e assume liderança provisória no Catarinense

O Joinville até tentou reagir, empatou, mas não conseguiu quebrar o tabu de sete anos de invencibilidade da Chapecoense na Arena. Em jogo animado, equilibrado e com muitas chances perdidas, a Chape conquista mais uma vitória no Campeonato Catarinense.

O time visitante assustou logo no primeiro minuto de jogo, quando o jogador Yann quase abriu o placar para a Chape. A segunda grande chance da partida veio do adversário aos 7 minutos, quando Grampola mandou a bola de cabeça pro gol alviverde, mas goleiro João Ricardo fez importante defesa.

Após o susto, a Chapecoense começou a buscar reação e aos 14 minutos Alan Ruschel tira a bola do goleiro tricolor e manda pra dentro do gol, mas o meio campista Leandro Bulhões salvou o time da casa tirando a bola em cima da linha.

Ainda antes do primeiro tempo terminar, o Verdão balançou as redes em jogada que começou com o lateral Marcos Vinicius, mandando para o ponta Victor Andrade, que cruzou para Bruno Silva marcar um belo gol, mas o bandeirinha anulou o lance.

No último minuto do tempo normal da primeira etapa, um dos principais jogadores da Chapecoense foi atingido, Bruno Silva saiu chorando dos gramados, e, segundo o clube, sentiu o adutor da perna direita e passará por exames em Chapecó. Quem entrou no lugar do garoto foi o jogador Lourency.

O primeiro gol da Chapecoense saiu após os 30 minutos da segunda etapa, em jogada de escanteio, o zagueiro Joilson mandou a bola para o fundo das redes. Mas a Chape não teve muito tempo para comemorar, dois minutos depois o Joinville empata a partida com gol de Robert.

Mas o Verdão não parou por ai, em uma busca rápida por resultados a Chape balançou as redes novamente aos 43 minutos, o goleiro tricolor Jefferson teve uma má saída do gol e Eduardo mandou a bola de cobertura para matar o duelo. A partida encerrou-se com o placar de 2 a 1.

Com o resultado, a Chapecoense é provisoriamente líder do Campeonato Catarinense, isso porque o Figueirense, que está logo atrás na tabela, joga amanhã (27) contra o Avaí. Após essa partida será definido o líder da quinta rodada. O JEC desceu para a sétima posição e perdeu sua invencibilidade nessa temporada do estadual.

O próximo compromisso do Verdão é fora de casa, contra o Atlético Tubarão na próxima quarta-feira (30), às 19h. Já o Joinville visita o Hercílio Luz na terça-feira (29), às 21h. Jogos no horário de Brasília.