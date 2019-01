Santos e São Paulo se enfrentam na terceira rodada do Campeonato Paulista

Terceira rodada do Campeonato Paulista, Estádio do Pacaembu

Santos e São Paulo se enfrentarão, neste domingo (27), às 17h, no Pacaembu, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, com torcida apenas do Peixe.

Este será o primeiro clássico oficial da temporada. Os dois times estão invictos na competição, com duas vitórias em dois jogos cada.

No último confronto, que aconteceu na Vila Belmiro, no dia 16 de setembro de 2018, pela 25ª rodada do Brasileirão, as equipes empataram por 0 a 0.

Pelo Paulistão, a vantagem do Tricolor sobre o Alvinegro é grande. São 74 vitórias contra 47 derrotas. O clássico San-São terminou empatado 45 vezes na história da competição. O São Paulo marcou 306 gols. Já o Santos, balançou a rede 234 vezes.

O Pacaembu irá receber o clássico pela 75ª vez e, até à noite de sábado (26), aproximadamente 14.500 ingressos foram vendidos.

Santos cauteloso

Na liderança do Grupo A, com seis pontos, o Peixe, comandado por Jorge Sampaoli, sabe que precisa de atenção para enfrentar o rival.

O goleiro Vanderlei afirmou que, embora a equipe tenha apresentado um bom desempenho nos dois últimos jogos, a temporada está apenas no início e é necessário manter os pés no chão.

“Temos que ter os pés no chão e seguir trabalhando. Estamos apenas no começo, foram só dois jogos oficiais. Temos um longo caminho pelo ano inteiro. Não adianta nada fazer duas partidas boas, como fizemos nessas rodadas, e tropeçar contra o São Paulo. Temos que manter o padrão de jogar bem e, consequentemente, as vitórias virão”, destacou o atleta.

Lucas Veríssimo e Anderson Ceará, ambos com lesões nos joelhos, serão os desfalques do Alvinegro para a partida.

Provável escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Felipe Cardoso e Derlis González.

São Paulo pronto para o primeiro clássico

Assim como o Santos, o São Paulo está na liderança do grupo, com seis pontos.

O Tricolor Paulista treinou neste sábado (26), no CT da Barra Funda, e está preparado para o primeiro clássico da temporada. Durante o treinamento, o treinador André Jardine testou variações na equipe.

Hernanes está em recondicionamento físico e é desfalque para a partida. Além do Profeta, Willian Farias também irá desfalcar a equipe são-paulina no domingo, por conta de lesão na panturrilha.

Provável escalação: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Everton e Pablo.