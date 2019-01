Botafogo-PB visita Salgueiro pela Copa do Nordeste

O Salgueiro recebe, na noite deste domingo (27), o Botafogo-PB, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá início às 19h30 (horário local) e ocorre no estádio Cornélio de Barros, no sertão pernambucano.

Os donos da casa, na última rodada, venceram o Confiança por 1 a 0, jogando no estádio Batistão, em Aracaju. O Carcará divide a liderança do grupo A com o Fortaleza, perdendo no saldo de gols. Entretanto, pelo Campeonato Pernambucano, o Salgueiro foi derrotado no meio da semana pelo Central de Caruaru.

Enquanto isso, o Botafogo-PB não passou de um empate diante do Santa Cruz na primeira rodada da competição regional. O resultado deixou o Belo na penúltima colocação do grupo B. Pelo Campeonato Paraibano, o alvinegro da estrela vermelha vem de vitória diante do Atlético-PB e está invicto.

Duelo duro, foco máximo

O início de temporada para o Salgueiro está sendo marcado por bons resultados. A derrota para o Central, na última quarta-feira (23), foi a foi o primeiro revés do Carcará em 2019. No Campeonato Pernambucano, a equipe sertaneja bateu o Vitória das Tabocas por 6 a 1 na primeira rodada. Já na Copa do Nordeste, o time venceu o Confiança por 1 a 0 fora de casa.

A partida desta noite não preocupa o técnico Sérgio China em relação a escalação. Com todos os jogadores à disposição, o treinador deve iniciar o jogo com César; Guilherme, Jamerson, Igor João e Léo Carioca; Bruno, Escuro, Tarcísio, Felipe Rosa e Renato; Muller Fernandes.

O volante Escuro declarou que as mudanças ocorridas na equipe em relação à temporada passada refletiram neste início de ano do Salgueiro. O jogador afirmou que o time está focado, e este tem sido o fator primordial para os resultados.

"Foco. Começamos mais focados que na temporada passada. Cada jogo é uma história. A partida contra o Central passou. Vamos enfrentar o Botafogo-PB com o mesmo pensamento de decisão" - pontou o volante.

Maratona desafiadora

O Botafogo-PB vem para o seu quinto jogo oficial num intervalo de 15 dias. Até o momento, a equipe paraibana está invicta na temporada. Pelo Campeonato Paraibano, a equipe mantém 100% de aproveitamento em três jogos disputados. Na Copa do Nordeste, o Belo ficou no empate contra o Santa Cruz jogando em casa.

Diferentemente do adversário, o Belo seguiu para o sertão pernambucano com uma dúvida. Artilheiro da equipe na temporada, o atacante Clayton é dúvida para o confronto. O técnico Evaristo Piza não definiu o time titular, mas, em caso de desfalque, Rafael Ibiapino pode começar entre os onze primeiros.

Sobre a maratona de confrontos importantes do Botafogo-PB neste início de temporada, Evaristo Piza afirmou que sua equipe prioriza o equilíbrio para poder se sobressair diante dos adversários. O técnico também destacou os próximos jogos do Belo.

"O importante é o equilíbrio. Temos um jogo importante contra o Salgueiro, depois o clássico contra o Campinense e, em seguida, o Fortaleza também pela Copa do Nordeste. É importante estar equilibrado fisicamente, mentalmente e taticamente para que tudo saia bem" - declarou o treinador.