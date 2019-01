Fora de casa, Athletico bate o Rio Branco e conquista primeira vitória no estadual

O Athletico foi até Paranaguá encarar o Rio Branco, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense de 2019, no Estádio Estradinha, e finalmente conquistou sua primeira vitória da competição neste domingo (27). Nas duas primeiras rodadas, o CAP tinha uma derrota em casa, para o Cascavel CR, e de e um empate, fora de casa, contra o outro Cascavel, o FC.



O calor estava forte na primeira etapa, e as duas equipes fizeram um jogo de muita marcação nos primeiros 15 minutos. Mas logo aos 18, Erick pressionou bem a saída de bola do Rio Branco, roubou e acertou um belo chute rasteiro, sem chances para o goleiro Gustavo Fraga, abrindo o placar em Paranaguá. A equipe da casa não se abalou e tentou o gol de empate, que quase aconteceu aos 24 minutos quando Válber saiu cara a cara com o goleiro Léo, mas desperdiçou. A vantagem foi bem administrada pelos garotos do Athletico, mantendo o placar em seu favor até o intervalo.



O Furacão conseguiu voltar atento para o segundo tempo, mesmo com o desgaste do calor na primeira etapa, e abriu o placar logo no início, aos três minutos, com Matheus Anjos, que cabeceou para as redes de Gustavo após bom cruzamento de Anderson Plata. O placar pareceu ser suficiente para Rafael Guanaes e seus comandados, que apenas administraram o resultado e saíram com a primeira vitória do ano.



O triunfo ameniza um pouco o ambiente, já que a torcida esperava mais dos garotos da base e de seu técnico. Agora, o elenco volta a brigar pela Taça Barcímio Sicupira, que corresponde ao primeiro turno do Campeonato Paranaense de 2019. Para isso, a equipe rubro-negra precisará vencer o clássico contra o Coritiba, na próxima rodada, quarta-feira (30), às 21h30, na Arena da Baixada. Os outros dois compromissos são: Paraná Clube, no Durival de Britto, e Cianorte, na Arena.