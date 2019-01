Zé Ricardo lamenta chances perdidas no clássico e enfatiza: "Melhorar em todos os aspectos"

A derrota de virada para o Flamengo no clássico do último sábado (26) deixou o Botafogo em situação delicada na Taça Guanabara. Na última posição do Grupo C com apenas um ponto conquistado em três jogos, o Alvinegro está a cinco de diferença do Boavista, segundo colocado na chave, e a seis do próprio Rubro-Negro, líder isolado.

Após o revés dentro de casa, Zé Ricardo não escondeu o incômodo e a chateação com o resultado. Em entrevista coletiva, o treinador cobrou uma melhora geral na equipe, lamentou chance perdida por Kieza no início da etapa final e pregou foco para as próximas duas partidas, que serão decisivas em relação ao futuro do Botafogo nessa primeira fase do campeonato.

"A gente tem que melhorar em todos os aspectos. Não estou satisfeito taticamente, tecnicamente temos que melhorar. Quando o desgaste chega, todas essas questões ficam prejudicadas. Acho que temos de melhorar no aspecto geral. Não tem essa de apontar um erro apenas, até porque o futebol está muito mais voltado para a integridade em todos os aspectos".

"Tínhamos uma partida equilibrada. Lógico que o Flamengo com mais posse de bola, o que é natural. Podíamos ter feito o 2 a 0. Uma ultrapassagem não aconteceu, acabou originando escanteio. Batida no primeiro pau difícil e tomamos empate. O Flamengo cresceu com isso e conseguiu a virada. Lamento, mas há algumas coisas positivas da segunda para a terceira partida que vão nortear nosso planejamento para os próximos jogos".

"Uma chateação minha e do torcedor pelas duas primeiras rodadas, em que a gente não pontuou e não atuou bem. Temos que vencer nossas últimas duas partidas. Ficou difícil a classificação, mas temos que acreditar até o final. Necessidade de treinar mais, entrosar mais, principalmente os mais jovens e os que estão chegando. Entender que é um momento difícil, mas que vai ter que passar".

Perguntado sobre a queda de rendimento do time após o gol de empate do Flamengo, o técnico falou novamente sobre a necessidade de melhorar alguns detalhes e elogiou o poder de reação do rival.

"Consequência da partida. Depois do gol, o adversário, com poderio que o Flamengo tem, tende a crescer, ganha confiança. Nossa equipe tem que ser minimamente forte para saber sofrer. Ser confortável no desconforto, digamos assim, mas estamos iniciando uma temporada".

"São pequenos detalhes que a gente vai trabalhar. A equipe que terminou ano passado ficou para trás, são seis, sete jogadores novos no elenco. Essa força mental vai sendo construída a cada jogo. A partida de hoje serve para isso também".

Zé Ricardo fez questão de analisar o peso das substituições de João Paulo e Jonathan, que vinham atuando muito bem, no final do primeiro e no começo do segundo tempo, respectivamente. Para ele, isso acabou influenciando negativamente a atuação do Botafogo devido a 'queima' de alterações.

"No final da partida, a gente acaba tendo que fazer algumas substituições. Como foi bem no início, uma no primeiro e outra no segundo tempo, a gente acabou segurando um pouco a última substituição".

Ainda sobre Jonathan, o comandante explicou o motivo de sua saída, e rasgou elogios ao lateral-esquerdo e também ao seu parceiro de posição Lucas Barros, o outro estreante da tarde.

"Jonathan foi cãibra nas duas pernas. Natural, é garoto, cheio de energia. Tem até a ansiedade do clássico e isso influencia (na cãibra). Até lá vinha muito bem. Tenho certeza que tem muito a evoluir, mas já tem algo realizado. Lucas Barros estava de férias, disputou a Copinha. Falei para ele que poderia entrar. Teve personalidade. Tentou. Não esteve muito tempo com a gente, não posso tanto falar da sua condição. Mas com informações de Marcos Soares (técnico do sub-20) e Bruno Lazaroni, tivemos tranquilidade para colocá-lo. Participou bem".

Por fim, Zé frisou a importância de estar com os atletas bem preparados fisicamente, já que o Glorioso disputará a Sul-Americana e a Copa do Brasil, torneios que começarão em breve. De acordo com o treinador, o trabalho árduo é fundamental para que a equipe se recupere no Estadual e esteja pronta para os futuros campeonatos.

"A gente queria estar com nove pontos, mas o processo fez com que estivéssemos nessa posição. Lógico que a Copa do Brasil é uma preocupação. Atletas que não estão disponíveis vêm sendo trabalhados para estarem disponíveis. João Paulo e Alan Santos temos que dar ritmo para a primeira rodada da Sul-Americana e para a Copa do Brasil. Se tem algo que a gente faz, é trabalhar muito forte".