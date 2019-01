Victor Andrade destaca importância da vitória da Chape em Joinville para 'colar lá em cima'

Após a vitória por 2 a 1 neste sábado (26) contra o Joinville pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, a Chapecoense assumiu a ponta da tabela, com 10 pontos, além de não registrar derrotas no ano sob o comando de Claudinei Oliveira. O atacante Victor Andrade, titular no time, mostrou-se satisfeito com os últimos resultados da equipe.

"Trabalho sério com seriedade. Tive uma conversa séria com o professor Claudinei, a gente alinhou muita coisa dentro e fora de campo também. Coisas que eu podia melhorar em prol do grupo e para ajudar na minha carreira e na vida também e me ajudou muito, minha postura e espero continuar nessa crescente ajudando o grupo. Feliz principalmente pelo placar, a gente precisava para chegar lá em cima, por ter ajudado o time e espero continuar nessa crescente, não só eu como também o time", disse o atacante", afirmou.

O Verdão agora mantém a invencibilidade, com três vitórias e um empate, marcando quatro gols e sofrendo apenas um na campanha até agora. A Chape deve perder a liderança até o fim da rodada, já que Figueirense e Avaí se enfrentam e um deles assumirá a primeira colocação.

O próximo desafio da Chape será contra o Tubarão, pela quinta rodada do Catarinense, no Domingos Gonzalez, quarta-feira (30), às 19h.