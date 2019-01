Internacional é superado pelo São José e cai na tabela do Gauchão

O Internacional tropeçou mais uma vez no Campeonato Gaúcho. A equipe de Odair Hellmann foi ao Passo D'Areia enfrentar o São José e saiu derrotado, pelo placar de 2 a 0 neste domingo (27). Márcio Jonathan e Tassio marcaram os gols da partida em Porto Alegre.

Com a temperatura do gramado na casa dos 50ºC no Estádio Passo D'Areia, a primeira etapa foi tranquila. As chances de gol aconteceram apenas de bola parada. Aos 8 minutos, Rafael Sobis cobrou falta e Fábio fez grande defesa. Aos 23, foi a vez do São José arriscar de falta, com Éverton Alemão, mas Marcelo Lomba se esticou para fazer a defesa.

Na segunda etapa o São José foi para cima. Logo no primeiro minuto, Márcio Jonathan driblou os marcadores e mandou perto do gol. O primeiro gol da equipe da casa saiu aos 9, quando Matheusinho aproveitou sobra e deixou para Márcio Jonathan marcar de longe.

Na frente no placar, o São José continuou pressionando. Aos 10 Tavares avançou e chutou cruzado, mas Marcelo Lomba ficou com a bola. O segundo gol do Zequinha foi aos 36, Tiago Paraná colocou a bola na cabeça de Tassio, que mandou para o fundo da rede.

Com seis pontos, o São José ocupa a segunda colocação na tabela. Na próxima quarta-feira (30), a equipe vai à Boca do Lobo enfrentar o Pelotas, às 21h30. O Internacional caiu para oitavo, com três pontos somados, no mesmo dia, enfrenta o Veranópolis no Estádio Antônio David Farina, às 19h15.