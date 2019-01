Com belo gol de Hernane, Sport passa com autoridade pelo Náutico no Pernambucano

Sport e Náutico protagonizaram o primeiro clássico do ano no Campeonato Pernambuco, numa partida válida pela terceira rodada neste domingo (27). Objetivo, o Leão mostrou a força de jogar dentro da Ilha do Retiro e venceu o grande rival sem muitas dificuldades. Dominando do início ao fim e até se dosando em campo, o time do técnico Milton Cruz construiu tranquilos 3 a 0 com gols de Hernane Brocador, Ezequiel e Adryelson. No último minuto do confronto, Robinho ainda diminuiu para o Náutico.

A vitória no clássico foi a primeira do Sport dentro da Ilha. Na estreia diante do Flamengo de Arcoverde, há oito dias, a equipe leonina acabou sendo surpreendida. Atual campeão do Pernambucano, o Náutico segue batendo cabeças no início do ano. Ainda não venceu no Estadual e em quatro partidas na temporada, perdeu três.

Um sinal do que seria o jogo foi dado logo aos cinco minutos. Recebendo de costas para zaga, Hernane Brocador limpou o marcador em lindo gesto técnico e empurrou de cavadinha, por cima do goleiro. Antes questionado pela torcida, Hernane marcou pelo segundo jogo seguido. Na frente do placar, o Sport deixou o Náutico com a bola e esperou a chance para contra-atacar. Aumentaria a vantagem assim, depois de desconstruir jogada perigosa do Timbu e chegar na frente da barra rival em apenas três passes. Ezequiel recebeu de Guilherme e em bonita finalização acertou o ângulo.

Tendo a vitória praticamente encaminhada em apenas um tempo, a segunda etapa foi mais do mesmo. O Sport se dosando e o Náutico tentando atacar sem conseguir ser efetivo. Depois de grande cruzamento, Adryelson ainda fez o terceiro, aos 11. Foi o necessário para o ritmo do jogo cair. O Leão até teve oportunidades de ampliar e decretar uma possível goleada, após novos erros dos alvirrubros. Não fez e acabaria vendo o Náutico diminuir, já nos acréscimos. Aproveitando sobra na pequena área depois de Magrão sofrer carga e soltar a bola no ar, Robinho escorou para o gol vazio.

O Sport volta a campo no domingo (3), quando visita o América-PE, às 16h. Já o Náutico, na quarta-feira (30), recebe o Petrolina, às 20h30. Partidas no horário local.