Doriva se diz 'satisfeito' com performance do Criciúma após vitória contra Tubarão

O Criciúma fez o dever de casa e venceu o Tubarão por 1 a 0 na quarta rodada do Campeonato Catarinense. O estreante Ceará saiu do banco e marcou o único gol da partida na noite deste domingo (27) no Heriberto Hülse. O resultado levou o Tigre ao quarto lugar, dentro da zona de classificação às semifinais da competição.

O técnico Doriva ressaltou a importância da vitória após um começo de Estadual com apenas três pontos conquistados em três partidas. O treinador destacou que o objetivo do Criciúma é estar entre os quatro primeiros, e que o resultado diante do Tubarão foi essencial nesse sentido.

"A gente precisava reagir. Eu sempre digo para os atletas que a melhor forma de dar resposta é buscando uma vitória. Não foi fácil porque é um ‘dérbi’ regional, o Tubarão tem as suas virtudes e o jogo estava muito equilibrado. Acredito que, até a expulsão, estava muito equilibrado o jogo e depois que foram expulsos os dois atletas, a gente teve uma leve melhora, conseguimos controlar mais o jogo. No segundo tempo, exercemos uma pressão, colocamos mais velocidade na equipe e fizemos o gol. Conquistamos um resultado importante em nível de confiança e sequência da competição. Precisávamos da vitória. Com certeza, saímos satisfeitos com o jogo. Independentemente de ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Nós vamos atrás disso (classificação às semifinais)", reforçou.

Doriva elogiou a entrada de Ceará, que fez sua estreia pelo clube, e não descarta uma chance de titular no próximo jogo, já que Marcinho Júnior foi expulso contra o Tubarão.

"A gente queria utilizar o Ceará porque ele tem essa característica do ‘um contra um’ e jogador mais leve. Estávamos carentes dessa posição. O Reis é um exímio jogador de beirada e tem uma inteligência tática fantástica, mas ele precisava de ajuda. O próprio Daniel (Costa) precisa de jogadores que penetrem para ele achar um passe. Com o Ceará, ganhamos esse tipo de situação. O atleta quando entra bem, cava a posição. Teremos a ausência do Marcinho. Então, vamos estudar a melhor maneira de jogar contra o Brusque, vamos estudar a equipe deles nesses dias que restam e ver a melhor opção. Eu fico feliz com o atleta porque a gente estimula ele", disse.

O Criciúma volta a campo na quarta-feira (30), novamente em casa, dessa vez contra o Brusque, às 21h (horário de Brasília).