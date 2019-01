Hemerson Maia ressalta 'melhor jogo' do Figueirense no Estadual após vitória em clássico

Após vencer por 1 a 0 o rival Avaí no clássico de Florianópolis neste domingo (27), no Orlando Scarpelli, o Figueirense segue com 100% de aproveitamento após quatro rodadas no Campeonato Catarinense.

O técnico do Alvinegro, Hemerson Maia, não poupou elogios e análises do time que conta com quatro vitórias desde o início da competição, mas também promete manter o pé no chão.

"Foi a disciplina e a eficiência. Os resultados até o momento têm sido melhores do que a performance. O time ta jogando mais, mas acredito que foi nosso melhor jogo. Tivemos bom controle, posse de bola, finalizações. A equipe ainda vai crescer mais no ritmo, na questão física, especialmente do meio para a frente. Existe a sobrecarga física, os jogadores um pouco presos. Mas houve evolução, consistência defensiva, está finalizando mais. É manter a humildade, porque é apenas o quarto jogo da temporada. Não é como começa, é como termina, e queremos fazer uma temporada regular para conseguir os objetivos", afirma o treinador para o portal NSC.

Em entrevista à rádio CBN, o meia Patrick, elogiou as crias da base no time além de agradecer a presença no profissional. "O Hemerson pediu para a gente chutar mais em gol. E foi isso que eu fiz. Tive a felicidade da bola desviar. Os jogadores da base não caíram de paraquedas aqui no grupo. Eles têm qualidade. Foram bem na Copinha e agora vieram nos ajudar no profissional", avaliou o jogador.

O goleiro Denis, que segundo o treinador não teve muito perigo, parabenizou o time e avaliou o desempenho.

"A equipe está de parabéns. O que o professor treinou na semana, o nosso plano de jogo, neutralizamos bem. Todo mundo correu. É uma vitória importante, mas é preciso ter os pés no chão. Nossa equipe ainda pode evoluir muito no campeonato", disse o jogador.

Na quinta rodada do Catarinense, o Figueirense busca manter o 100% de aproveitamento contra o Metropolitano, na quarta-feira (30), às 19h, no Orlando Scarpelli.