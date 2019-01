Após vitória contra o São Caetano, Felipão destaca evolução do Palmeiras

Em jogo válido pela 3° rodada do campeonato paulista, o Palmeiras foi até São Caetano enfrentar o time da casa, e garantiu a vitória por 2 a 0, com gols de Borja, ainda na primeira etapa, e de Luan, no segundo tempo.



Questionado sobre a melhora do time em entrevista coletiva, Felipão destacou a evolução da mesma, dando atenção, principalmente, a questão técnica e tática que, segundo ele, faltou no jogo anterior contra o Botafogo SP: "Melhoramos no mínimo 25% do jogo do anterior no aspecto tático, e a gente vai evoluindo fisicamente à medida que vai rodando a equipe, vai dando condições (...)"



O técnico ainda mencionou que após o próximo jogo, contra o Oeste (no qual o técnico pretende fazer 7 ou 8 alterações), terá mais tempo para montar a equipe ideal. Já sobre Carlos Eduardo, que teve seu primeiro jogo como titular e se destacou positivamente pela equipe, Felipão analisou:

"Temos que encontrar o equilíbrio entre nossos jogadores (...) a equipe tem que ter o conhecimento de como joga o Carlos Eduardo e o Felipe Pires (...) Gostei bastante da atitude do Carlos Eduardo, que tinha levado um pisão no primeiro tempo no tendão, ficamos com receio e trocamos."



Na vitória do Verdão, Moisés atuou como segundo volante: " não vejo tanta diferença na pegada do Moisés e do Bruno," disse Felipão, que completou: "O Moisés ainda tem a possibilidade de ser usado como um 5" segundo ele, são opções que o time terá durante o ano."



Vale ressaltar que o volante Bruno Henrique tem uma suposta proposta da China. Questionado sobre o assunto, a resposta de Felipão foi sem papas na língua:

"Quem disse para vocês que ele recebeu proposta da China? Tem sido comum vocês passarem para frente uma notícia que alguém disse, alguém fala, alguém planta, mas alguém que tem interesse (...) Não gosto de me meter nesses assuntos, mas empresário vende peixe e você estão vendendo para ele de graça. Cobrem um percentual, vamos ver se ele vai dar para vocês."

O próximo confronto do verdão será contra o Oeste, na próxima quarta-feira (30), em jogo válido pela 4° rodada do campeonato paulista, na Arena Barueri.