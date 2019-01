Com polêmica extracampo, Athletico-PR e Coritiba fazem primeiro Atletiba do ano

O primeiro clássico entre Athletico-PR e Coritiba nessa temporada vai acontecer na noite dessa quarta-feira (30), na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense. As duas equipes vão apostar em um elenco mais jovem, dando experiência a suas principais promessas. Durante a semana, a rivalidade dos clubes chegou ao Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), causando polêmica entre os torcedores.

Athletico vai levar aspirantes para o clássico

Pensando no futuro, o técnico do Furacão, Rafael Guanaes, deve optar por levar uma equipe jovem à campo. Dentro do elenco Rubro-Negro, 12 jogadores possuem idade até 21 anos. Alguns deles tem ganho espaço e começado entre os titulares. É o caso do zagueiro Robson Bambu (de 21 anos), do lateral-esquerdo Nicolas (21), do volante Erick (21) e do meia Matheus Anjos (20).

No último treino, antes do jogo, Bambu saiu sentindo dores musculares e deve ser desfalque no time. Com isso, os mandantes devem começar Léo; Reginaldo, Éder, Lucas Halter, Nicolas; Erick, Marquinho, Matheus Anjos; João Pedro, Anderson Plata e Bergson.

Furacão vem apostando nas promessas no Estadual (Reprodução / Athletico)

Assim como no treino, Coxa quer portões fechados na Arena da Baixada

A semana do clássico foi movimentada nos bastidores do Coxa. O clube alviverde pediu a Procuradoria do TJD-PR para que o Atletiba seja realizado de portões fechados. Isso se deve ao fato do Athletico ter descumprido uma determinação que permitiria a entrada de material alusivo ao Coritiba no setor visitante da Arena da Baixada.

A realização da partida chegou a ficar ameaçada, já que o Coxa Branca quer que o Furacão sofra W.O, já que ignorou as decisões judiciais. Os pedidos estão na mesa do TJD, que vai analisar a toda a situação.

Enquanto a burocracia não se resolve, Argel Fucks, treinador do Verdão, fechou as portas durante o último treino e não deu pistas sobre uma provável escalação. A tendência é que a base das primeiras rodadas seja mantida e com isso a escalação seja formada por Wilson, Sávio, Alan Costa, Alex Alves, Fabiano, João Vitor, Vitor Carvalho, Giovanni, Iago, Nathan e Kady.