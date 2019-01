Diante da torcida, Grêmio vence Juventude e assume liderança no Gauchão

Na primeira partida em casa da temporada, o Gremio venceu o Juventude nesta segunda-feira. Com dois gols de Jael e um de Maicon a equipe de Renato Portaluppi garantiu o três pontos e a liderança da competição.

Com força máxima, o Grêmio foi para cima do Juventude. Logo aos 4 minutos, Marinho cobrou falta e o goleiro Marcelo Carnê colocou para escanteio. Comandando as ações no jogo, o Tricolor abriu o placar aos 27 minutos, quando Marinho aproveitou sobra e tocou para Luan, que mandou a gol, mas a bola bateu na defesa. No rebote, Jael apareceu para colocar para dentro.

Aos 33, Jael quase marcou novamente. Cobrando falta, ele mandou a base por cima do gol. O Juventude chegou ao ataque aos 41, quando Breno colocou a bola na área, mas Dalberto deixou a bola escapar pela linha de fundo.

Na segunda etapa, aos 6 minutos, Leonardo Gomes colocou a bola na área, mas Everton não conseguiu ficar com ela. Então Jael apareceu para tocar de calcanhar, mas a finalização saiu fraca, facilitando para o goleiro. Na sequência, foi a vez de Luan arriscar de fora da área, mandando para fora.

O segundo gol Tricolor foi aos 26 minutos da segunda etapa, novamente com Jael. Éverton driblou o goleiro, tocou para Maicon, que deixou para o centroavante marcar.

O Juventude levou perigo aos 38, quando Bruno Camilo arriscou de fora da área e mandou perto do gol gremista. Apesar do susto, foi o Grêmio que marcou novamente. Aos 43, Jean Pyerre cruzou para o estreante Felipe Vizeu, que deixou para Maicon , que estava livre, marcar o terceiro gol Tricolor.

A vitória deixou o Grêmio na liderança da competição, com sete pontos, ao lado Caxias, mas com vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o São Luiz, na quinta-feira, às 21h45, na Arena. O Juventude, com três pontos e na sétima colocação, recebe o Brasil de Pelotas no Alfredo Jaconi, também na quinta tá, às 19h.