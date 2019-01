Próximo de Durval, Sport também negocia com Rafael Thyere, do Grêmio

Apesar da imprensa pernambucana direcionar maior atenção para o cada vez mais iminente retorno de Durval, o Sport também encaminha negociação com outro zagueiro. Rafael Thyere, do Grêmio, negocia com o clube e pode chegar por empréstimo, de acordo com apuração feita pela VAVEL Brasil. O defensor de 25 anos jogou a temporada passada pela Chapecoense, e também acumula passagens por Paulista, Boa Esporte e Atlético Goianiense.

Os contatos se intensificaram devido ao bom relacionamento dos presidentes dos dois clubes. Klauss Câmara, que até duas semanas atrás era diretor executivo do Sport e assumiu o cargo no time gaúcho, ofereceu uma lista de nomes “disponíveis” do tricolor gaúcho aos antigos companheiros de diretoria. O nome de Thyere agradou aos cartolas e ao técnico Milton Cruz, que validou a possível contratação.

Procurado para falar sobre o assunto, o diretor Nelo Campos negou conceder pistas e citou que a prioridade no momento está em tratar o retorno de Durval. “Até agora não (sobre confirmar contatos com Rafael Thyere), estamos tratando e resolvendo a permanência de Durval”. Mesmo com a afirmativa, a VAVEL Brasil sabe que a chance de Rafael Thyere chegar á Ilha do Retiro não está relacionada com a confirmação ou não da renovação com o ídolo rubro-negro.

Ligado ao Grêmio desde 2011, Rafael Thyere só foi mesmo aparecer jogando regularmente em 2017. Na ocasião, ele participou de 32 partidas pelo Tricolor, sendo cinco destas pela Libertadores, inclusive entrando em campo na grande final, contra o Lanús. Ano passado, na Chapecoense, o jogador atuou em 45 jogos e marcou dois gols.