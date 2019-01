No dia de seu aniversário, Joinville fica no zero com Hercílio Luz e segue sem vencer no Catarinense

O Joinville tentou, pressionou o Hercílio Luz, mas os torcedores não puderam comemorar a primeira vitória do time no Campeonato Catarinense 2019, justamente no dia do aniversário da equipe. Em um jogo com muitas faltas e poucas oportunidades, o placar terminou zerado em Tubarão.

O time visitante assustou nos primeiros minutos de jogo, quando Nathan Cachorrão quase abriu o placar em duas oportunidades consecutivas. O goleiro do Hercílio conseguiu mandar a primeira bola para o escanteio, já a segunda foi pra fora de campo.

O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas cometidas pelo Leão do Sul e pelo jogo pegado. O Joinville tentava atingir a meta com bolas aéreas, porém acumulava erros. Aos 28 minutos, Grampola recebe na entrada da área, mas no arremate o assistente marcou o impedimento.

Quem começou a segunda etapa assustando o adversário foi o time da casa. O lance aconteceu aos 2 minutos, e quase significou a abertura do placar da partida. A outra grande oportunidade surgiu aos 9 minutos, quando o meia Baianinho, do JEC, perdeu a chance do jogo de cara pro gol.

A chuva chegou forte no Estádio Aníbal Costa e diminuiu ainda mais o ritmo de jogo, após os lances no início do segundo tempo, houveram poucas oportunidades para ambas equipes. Com a presença de 1.113 torcedores, o jogo terminou com o placar zerado.

O próximo compromisso do JEC é no sábado (02), recebendo o Figueirense, às 19h. Já o Hercílio Luz encara a Chapecoense no mesmo dia, às 17h, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Jogos no horário de Brasília.