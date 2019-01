Fã de Marta, menina é contratada para o time sub-10 masculino do Avaí

O caminho a ser trilhado para uma carreira profissional no futebol não é fácil, mas torna-se ainda mais difícil quando se é uma garota. Com poucas opções de escolinhas ou categorias de base, as meninas que sonham em serem jogadoras, precisam se esforçar ainda mais.

Para dar os primeiros passos dentro do mundo da bola, é preciso primeiro encontrar uma categoria de base que aceite meninas, e o Avaí fez história essa semana, ao contratar a garota Natália Pereira, 9 anos.

Fã de Marta, Nati, como gosta de ser chamada, havia sido destaque ao ser a primeira e única menina a entrar no time sub-9 da Liga de Futsal da Grande Florianópolis e se tornar artilheira da competição, a garota marcou sete gols, em categoria que reúne cerca de 900 meninos.

Nesta terça-feira (29), Natália deu mais um passo em direção ao profissionalismo, tentando driblar o preconceito no futebol e com apoio dos pais, a garota de 9 anos jogará a partir de 2019 pelo Avaí, juntamente com o time masculino do sub-10.

De acordo com o clube, Natália Pereira, vai atuar em torneios de futebol de campo e também futsal. O coordenador geral das categorias de base, Diogo Fernandes, ressaltou as qualidades que fizeram o clube contratar a jogadora.

"Ela tem grande potencial e foi aprovada por isso. Não por ser mulher, mas pela qualidade, pelo destaque, o que é muito bom para ela e também para o Avaí", afirmou.

Nascida em Florianópolis, a menina que sonha em ser como Marta, já tem dado os primeiros passos para ser mais um grande orgulho para Santa Catarina e todo o Brasil.

Além dos treinamentos no Avaí, Natália foi chamada no ano passado para ser atleta do Centro Olímpico, onde ela viaja uma vez por mês para participar dos treinamentos.