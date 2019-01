No sufoco: Chapecoense busca empate com Tubarão em jogo de seis gols

Foi quase, mas a torcida do Tubarão ainda não conseguiu comemorar a primeira vitória no Campeonato Catarinense. Nesta quarta-feira (30), pela quinta rodada, o time da casa encerrou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, chegou a fazer também 3 a 1, mas a Chapecoense conseguiu o empate no Domingos Gonzales em 3 a 3.

O jogo começou bem para o Verdão, que aos nove minutos já assustava o adversário. Desperdiçando chances, a Chape começou a perder o controle do jogo e o Tricolor cresceu na partida, que fez dois gols com tranquilidade no primeiro tempo.

Aos 31, Oliveira mandou de fora da área e vez um belo gol. O segundo não demorou muito. Cinco minutos depois, Batista tirou as chances de João Ricardo, deixando o goleiro no chão, e mandando a bola para o fundo das redes.

A Chapecoense voltou para o segundo tempo disposta a mudar o mal desempenho apresentado no início da partida. Logo aos seis minutos, o zagueiro Rafael Pereira balançou as redes para o Verdão. Mas vinte minutos depois o Tubarão descontou com Daniel Pereira, que fez o terceiro do Tricolor.

O Verdão continuou pressionando o time da casa e Welligton Paulista fez o seu, após uma bela assistência de Rafael Pereira. Mas o zagueiro não parou por ai, e foi o autor do terceiro e último gol da Chape. Aos 40 minutos, Pereira marca e deixa tudo igual no placar.

Com o resultado final, a Chapecoense continua na vice-liderança do campeonato, contabilizando 11 pontos, já o Atlético Tubarão segue lanterna do estadual, com apenas dois pontos contabilizamos.

O próximo compromisso do Verdão é no sábado (2), onde recebe Hercílio Luz às 17h. Já o Tricolor entra em campo novamente visitando o Brusque no domingo (3), às 19h. Jogos no horário de Brasília.