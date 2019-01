Em jogo apático, Toledo e Paraná não saem do zero pelo Campeonato Paranaense

Pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, Toledo e Paraná ficaram em um empate sem gols, em confronto realizado no estádio Estádio 14 de Dezembro. O confronto que prometia emoção, já que as duas equipes precisam se firmar na parte de cima da tabela, acabou frustrando as expectativas, com um jogo lento e com poucas chances de gol.

Apático em campo, pode se dizer que o Tricolor foi dominado durante toda a primeira etapa. A única chegada de perigo do time visitante aconteceu com menos de um minuto. Em lance onde Maicosuel lançou para Keslley, que ficou cara a cara com o goleiro, mas demorou para concluir e perdeu a bola para o arqueiro André Luiz.

Depois disso só deu Toledo. Aos 18, Fandinho aproveitou o cruzamento e de cabeça acertou na trave e quase abriu o placar. O domínio dos mandantes continuou e por pouco não fizeram, em dois lances, já no final do primeiro tempo. A primeira em uma cobrança de falta de Revson que Thiago Rodrigues salvou. A segunda em um lance de sorte, onde a defesa paranista vacilou, mas ninguém se apresentou para mandar por gol vazio.

No início do segundo tempo, novamente o Tricolor assustou. Em jogada de velocidade, Rodrigo Carioca recebeu de Andrey e bateu firme pro gol, mas o André Luiz estava esperto e defendeu sem problemas.

O resto da partida foi sem grandes emoções. Os donos da casa não conseguiram implementar o bom ritmo que tiveram no primeiro tempo, parecendo estar satisfeito com o resultado. Já os visitantes, praticamente repetiu a atuação da etapa inicial. Tentou nos primeiros movimentos e depois não conseguiu produzir.

Com o resultado, o Porco assume a vice colocação do grupo A, com seis pontos, dois atrás do líder Operário. O Tricolor agora soma cinco, e cai pra quarto lugar do grupo B.

No próximo domingo (03), o Toledo volta a campo para enfrentar o Cianorte, às 17, novamente em casa. No mesmo horário o Paraná recebe o Athletico-PR, na Vila Capanema.