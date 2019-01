Após clube árabe perder prazo de compra, Otero deve retornar ao Atlético-MG em junho

O baixinho cobrador de faltas Rômulo Otero deve ser 'reforço' para o Atlético-MG no segundo semestre. O Al Wehda, clube que o Galo emprestou o jogador, informou que não exercerá a compra em definitivo do atleta. Com isso, Otero retornará ao Atlético em junho, quando termina o contrato de empréstimo no mundo árabe.

No meio da temporada passada, Otero foi emprestado ao Al Wehda por um valor de 5 milhões de euros (R$ 21,1 milhões) e no termo de contrato se o clube pagasse mais esse valor, levaria o jogador em definitivo. Porém, como o Al Wehda já perdeu o prazo para adquirir o atleta, se mudar de ideia, a diretoria árabe teria que abrir uma nova negociação com valores diferentes.

Rômulo Otero chegou ao Galo, por empréstimo, em 2016. Um ano depois, o Galo adquiriu o venezuelano em definitivo por cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 4,6 milhões no câmbio da época). Huachipato-CHI, antigo clube de Otero, dividiu os direitos econômicos com o Galo em 50%. Com contrato em vigor até 2021, Otero soma 101 jogos com a camisa preto e branca e 21 gols anotados.