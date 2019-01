Marcílio Dias vence em casa e impõe segunda derrota seguida ao Avaí

Depois de três rodadas sem perder na largada do Campeonato Catarinense, o Avaí sofreu nesta quarta-feira (30) a segunda derrota consecutiva. Com gol de Jean Dias, o Marcílio Dias garantiu a vitória por 1 a 0 na quinta rodada do Estadual, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí.

Com quatro mudanças em relação ao último jogo, o Avaí teve dificuldades para criar oportunidades durante todo o jogo, e pouco assustou o goleiro Tom. As melhores chances vieram logo no começo, quando o arqueiro trabalhou para evitar um gol contra aos 11 e salvar uma cabeçada de Caio no minuto seguinte. Ainda na primeira etapa, aos 15, as luzes se apagaram no Hercílio Luz, e o jogo ficou paralisado por 19 minutos. O Marcílio Dias voltou melhor após a paralisação, mas o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

O Marinheiro manteve o bom momento do fim da primeira etapa para a parte final do jogo e, após assustar o goleiro Lucas Frigeri algumas vezes, conseguiu o gol aos 12. Após cruzamento da direita, Juninho Tardelli não conseguiu finalizar, Pedro Castro afastou mal e Jean Dias finalizou sem muito ângulo, mas com categoria para fazer 1 a 0.

O técnico Geninho colocou Julinho, Jones Carioca e Moritz para tentar novas alternativas para buscar o empate, porém as chances foram raras. Já aos 46, Lauder foi expulsou pelo lado do Marcílio Dias, após entrada dura em Betão, mas o time da casa segurou a vitória.

Os dois times tem sete pontos conquistados, e o Avaí está em terceiro por critérios de desempate, uma posição a frente do Marcílio. Ambos voltam a campo no próximo domingo (3), às 17h. O Marinheiro joga em Blumenau contra o Metropolitano, enquanto o Leão enfrenta o Criciúma na Ressacada, em Florianópolis.