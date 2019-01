Com a corda no pescoço. É desse jeito que Botafogo e Resende entrarão em campo na noite desta quinta-feira (31). O duelo de desesperados - as equipes são as útimas colocadas do Grupo C -, acontece no Nilton Santos, às 20h (de Brasília), e vale a manutenção do sonho da classificação para a fase semifinal da Taça Guanabara.

Nas três primeiras rodadas, o desempenho de ambos os times foi fraco. O Botafogo, um dos quatro grandes do campeonato, tem apenas um ponto conquistado, acumula duas derrotas (Cabofriense e Flamengo) e um empate (Bangu). Já o Resende tem dois pontos somados. Empatou com Flamengo e Cabofriense e perdeu para o Boavista.

Botafogo

Buscando a reabilitação no primeiro turno do Carioca, o Alvinegro terá algumas mudanças para a partida desta quinta. Ainda sem contar com Joel Carli e Leo Valencia, o treinador Zé Ricardo não terá o meia João Paulo, lesionado. Alan Santos deve ser o substituto. A outra alteração será a volta do lateral Gilson, que estava suspenso na última rodada.

Mesmo com chances remotas de classificação, já que precisa ganhar seus dois próximos jogos e contar com outros resultados, o Botafogo entrará em campo precisando convencer treinador e torcida, já que até agora não demonstrou um bom futebol e vem sendo alvo de críticas nesse início de temporada.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel, Gilson; Jean, Alan Santos, Alex Santana; Luiz Fernando, Erik, Kieza.

Resende

O gigante do Vale vive a mesma situação que seu adversário. Sem vencer no campeonato até agora, o Resende vai para o tudo ou nada nesta rodada. A esperança da equipe de sair vitoriosa do Nilton Santos está nos pés de Maxwell, vice-artilheiro da competição junto de Yoni Gonzalez, do Fluminense, com quatro gols marcados.

Vindo de dois empates seguidos, o Resende soma dois pontos e, caso conquiste os três pontos hoje, ficará muito próximo do Boavista, primeira equipe dentro da zona de classificação. O time do interior do Rio de Janeiro não tem desfalques para o duelo contra o Botafogo.

Provável escalação do Resende: Ranule; Filipi Sousa, Rhayne, Lucão, Murilo; Joseph, Vitinho, Léo Silva, Arthur Faria; Maxwell, Zambi.