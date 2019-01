Argel fica feliz com vitória no clássico contra Athletico, mas destaca: “Evoluir muito”

Em um jogo polêmico pelo extracampo, o Coritiba venceu o clássico contra o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, na noite desta quarta-feira (30). O técnico Argel Fucks elogiou o desempenho da equipe, apesar de ainda ver a necessidade de melhora.

"Fizemos uma boa partida. Fomos organizados. Fechamos o treinamento pois mudamos atletas e forma de jogar. Viemos buscando a vitória. Pressionamos, dois gols ao natural. Mesmo com um a menos, ficamos em cima no primeiro tempo.”

"Temos que equilibrar. A parte defensiva, o meio-campo. Hoje melhoramos um pouco o ataque. Precisamos evoluir muito. Tem jogadores para chegar, para jogar. E quando vem o resultado nos fortalece a todos. Dentro do que temos vale ressaltar o esforço do Pastana.”

Ele também falou sobre o jogador Iago Dias, autor do segundo gol da equipe no triunfo diante do rival. "Iago hoje fez uma partida brilhante. Estava com dor, foi no sacrifício. Temos que dar confiança. Temos que sempre corrigir, e qualidade não tem idade.”

Autor de um dos gols, Igor Jesus foi fundamental na vitória coxa-branca e celebrou a felicidade e a importância de sua atuação. "Estou muito feliz de vestir a camisa do Coritiba. Pude ajudar, fazer o gol. E agora vamos pra cima do Londrina buscar a vitória.”

Líder do Grupo B e invicto no Campeonato Paranaense, o Coritiba volta à campo no próximo sábado (2), contra o Londrina, no Couto Pereira.