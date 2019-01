Poupando titulares, Figueirense fica no empate com Metropolitano e perde 100% no Catatrinense

O Figueirense não saiu do 1 a 1 contra o Metropolitano nesta quarta-feira (30), pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, no Orlando Scarpelli. Matheusinho fez seu segundo gol no Estadual pelo Figueira, enquanto Paulinho anotou para os visitantes, que seguem na zona de rebaixamento.

Com a equipe recheada de atletas da base, o Figueirense manteve um bom primeiro tempo com chances levando perigo. Mas o rival também subiu e tentou mostrar ataque. A melhor chance para os donos da casa veio aos 11, com finalização de Breno e, logo aos 14, com chance clara de Matheusinho cabeceando, obrigando o goleiro Igor a realizar grandes defesas.

Trípodi também assustou o goleiro do Figueira, Denis, aos 16, batendo forte para o gol. Na metade do jogo, Matheus Lucas roubou a bola após falha da zaga do Metropolitano e serviu Matheusinho dentro da área, empurrando para as redes e abrindo o placar. O rival se abateu e o Alvinegro tentou novamente ampliar, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Metropolitano apresentou mais tentativas de perigo com Ari Moura. Aos 22 minutos, o empate veio. Em bela jogada de contra-ataque, Paulinho deixou tudo igual. O Figueirense não se abalou e lutou para conquistar a virada, com ótimo chute de Yuri, defendido pelo goleiro Igor próximo ao final da partida.

O Figueirense segue líder do Estadual, com 13 pontos. Já o Metropolitano segue na zona de rebaixamento, em penúltimo, com três.

O próximo desafio do Figueira será contra o Joinville, fora de casa na Arena Joinville, no sábado (2), às 19h, pela sexta rodada. Já o Metropolitano luta para conquistar a primeira vitória contra Marcílio Dias, no domingo (03), às 17h, no Sesi, em Blumenau.