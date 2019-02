Vladimir é apresentado pelo Avaí na Ressacada e já está disponível para estrear

Foi apresentado oficialmente na tarde desta sexta-feira (01), a nova contratação para a temporada, o goleiro Vladimir. Vindo de empréstimo pelo Santos, o jogador assinou contrato com o Avaí até o final deste ano.

Com experiência adquirida no clube paulista e motivado a lutar para ser titular na equipe catarinense, o goleiro chega na equipe para contribuir com o objetivo principal de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Eu sou um atleta que projeto minha carreira. Estou feliz com a oportunidade de vir disputar a Série A pelo Avaí, um time de tradição, de grande torcida. Isso pesa bastante, fazer uma bela temporada, aparecer e dar alegria à torcida avaiana”, destacou.

Informando estar em condições para estrear devido a boa pré-temporada no Santos, o goleiro afirma que a disputa pela vaga no time principal com os companheiros será sadia, mas que ele vai brigar para ser titular.

“No futebol é tudo muito rápido, inesperado. Meu foco no início do ano era o Santos, mas agora viramos para o Avaí, um clube de massa. Encaro esta oportunidade com o máximo de seriedade e atingir os objetivos”, completou Vladimir.

Apesar de ainda não haver confirmação, o novo goleiro deve fazer sua estreia com a camisa do Leão neste domingo (03), diante do Criciúma, no Estádio da Ressacada.