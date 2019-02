Palmeiras supera China e renova com Bruno Henrique até 2023

Na tarde da última sexta-feira (01), antes de um importante clássico contra seu arquirrival, Corinthians, o Palmeiras anunciou a renovação de contrato de um de seus principais jogadores no título do Campeonato Brasileiro de 2018: Bruno Henrique. O camisa de número 19 assinou com o Palmeiras uma renovação até o final de 2023.

O volante, que chegou em 2017 ao clube, vinha recebendo propostas do Tianjin Teda, da China, que é um mercado que tem levado muitos jogadores brasileiros, com altas cifras de pagamento de salários. Nomes como Diego Tardelli, Ramires e até Paulinho foram para lá alguns anos atrás. No Palmeiras, a China, neste mesmo ano de 2019, tentou a contratação do atacante Dudu, mas sem sucesso.

Com a camisa palmeirense, o volante fez 87 jogos, somando 18 gols marcados. Ele também foi um dos principais jogadores na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018, tendo marcado muitos gols importantes e tendo conquistado o carinho da torcida palmeirense.

“O Palmeiras confiou em mim, abriu as portas para eu voltar ao Brasil em 2017 e sempre me ofereceu a melhor estrutura para trabalhar. Além disso, o projeto é grandioso e quero seguir fazendo parte disso e ajudando o clube a conquistar mais títulos. Por tudo isso, apesar de ter recebido uma proposta financeira excelente de outro clube, optei por renovar e continuar o meu projeto de carreira no Verdão”, disse o volante na renovação.