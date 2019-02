Apesar da derrota, Jardine aprecia desempenho do São Paulo: "Postura aguerrida"

O São Paulo enfrentou o Guarani, nesta quinta-feira (31), no Estádio do Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor foi derrotado por 1 a 0. Apesar da derrota, André Jardine garantiu que está orgulhoso do desempenho que a equipe apresentou.

“O desempenho foi bastante aceitável, a gente produziu inúmeras situações de gol. Obviamente, está todo mundo frustrado com o resultado, mas eu saio bastante orgulhoso da atitude que os jogadores tiveram, do empenho e da postura aguerrida”, avaliou.

O comandante acredita que o elenco está no caminho certo em questão ao comprometimento.

“No momento que ficamos com um a menos (após a lesão de Liziero, quando o time já tinha efetuado as três alterações), vi todo mundo dando um pouquinho. No que diz respeito a comprometimento, acredito que estamos no caminho certo”, afirmou.

Jardine também destacou a importância do apoio da torcida são-paulina.

“É fundamental o apoio do torcedor. A torcida do São Paulo sempre se faz presente nos momentos mais importantes. A gente pede um pouquinho de paciência, estamos mudando uma filosofia de jogo, e isso requer tempo para chegar onde a gente quer. Que ela esteja do nosso lado”, ressaltou.

O técnico ainda falou sobre o planejamento com o meia Hernanes, que estava na China e retornou ao Tricolor para a temporada de 2019.

"Temos seguido o planejamento. Era importante jogar hoje. O ideal era entrar em jogo que estivéssemos ganhando. Sabemos como é difícil entrar assim. Mas não deixamos de cumprir o planejamento, deixá-lo mais à vontade para jogar, tendo a esperança de que na quarta esteja próximo do melhor rendimento”, finalizou o treinador.

O próximo compromisso do Tricolor Paulista é contra o São Bento, no domingo (3), às 17h.