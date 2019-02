Atlético-MG divulga lista dos 25 jogadores para a pré-Libertadores

Com prazo até às 19h deste sábado (2), o Atlético-MG divulgou a lista com 25 jogadores que disputarão a pré-Libertadores, que começa nesta terça-feira (5), às 19h15, contra o Danúbio, no Uruguai. O jogo de volta está marcado para o dia (12), também uma terça, no estádio Independência.

O lateral-direito Carlos César apareceu como elemento surpresa, enquanto o meia Nathan e o atacante Leandrinho ficaram de fora da relação. Hulk, que na teoria é o reserva imediato do lateral-esquerdo Fábio Santos, não foi inscrito. Desta forma, tudo indica que Patric será o reserva na ala esquerda.

No ataque, o jovem Alerrandro será o substituto imediato do veterano Ricardo Oliveira. Gustavo Blanco, que não joga uma partida oficial desde julho do ano passado, figura entre os selecionados do técnico Levir Culpi.

Confira a lista completa com os atletas selecionados

1. Victor

2. Patric

3. Leonardo Silva

4. Réver

5. Luan

6. Fábio Santos

7. Elias

8. Chará

9. Ricardo Oliveira

10. Cazares

11. Maicon

12. Cleiton

13. Jair

14. Zé Welison

15. Matheus Mancini

16. Igor Rabello

17. Alerrandro

18. Vinícius

19. Maidana

20. Terans

21. Adilson

22. Carlos César

23. Guga

24. Michael

25. Gustavo Blanco