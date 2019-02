Com caras novas, Chapecoense enfrenta Hercilio Luz pelo Catarinense 

Após empate no sufoco contra o Atlético Tubarão, a Chapecoense recebe o Hercílio Luz em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Com apenas uma vitória no Estadual, o Leão do Sul busca sair com três pontos da Arena Condá.

Com estreia na Copa Sul-Americana marcada, o técnico Claudinei Oliveira coloca o time alternativo em campo. As novidades são o atacante Everaldo e o volante Augusto, que jogaram a última temporada juntos no Querétaro, do México.

O volante jogou pelo time de Chapecó em 2013 quando a equipe ainda jogava a série B e também deve fazer sua reestreia hoje. Os jogadores estão regularizados para defenderem a camisa alviverde e já aparecem entre os relacionados para a partida.

Provável Chape: Ivan; Eduardo, Joilson, Luiz Otávio e Roberto; Tharlis, Augusto e Yann Rolim; Alan Ruschel, Everaldo e Júlio César.

As equipes se enfrentam hoje (02), às 17h, na Arena Condá. Jogo em horário de Brasília.