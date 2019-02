Corinthians derrota Palmeiras no Allianz Parque e alivia pressão

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Paulista neste sábado (2), às 17h, no Allianz Parque. O Timão venceu o Derby por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar, e respira na competição.

Logo no começo do primeiro tempo, o Corinthians abriu o placar. Sornoza cobrou falta e alçou na área, Gustavo cabeceou, Weverton fez grande defesa, mas, no rebote, Avelar chegou sozinho para abrir o placar. O Palmeiras reagiu na sequência. Lucas Lima roubou a bola de Manoel, cruzou para Carlos Eduardo, porém o atacante furou. A bola sobrou para Dudu, que chutou de esquerda e mandou a bola na trave.

Após o gol, o time Alvinegro recuou e quem ditou o ritmo do jogo foram os donos da casa. Aos 12 minutos, Dudu cruzou na área, Carlos Eduardo cabeceou, sem marcação, mas para fora. O Palmeiras chegou na sequência, novamente com Dudu. O atacante mandou na área e Borja chegou na bola de carrinho e errou o alvo.

O Palmeiras só foi ter outra chance aos 30 minutos. Dudu arrancou pela direita, fez o cruzamento e encontrou Borja, mas o atacante isolou. Aos 33 o time Alviverde teve mais uma boa chance. Dudu enfiou bola para Mayke, o lateral mandou na área e Carlos Eduardo, sem marcação, desviou para fora. Os donos da casa tiveram mais uma chance para empatar, aos 45. Em cobrança de escanteio, Felipe Melo cabeceia forte, mas por cima do gol.

O segundo tempo foi sem grandes emoções, porém a temperatura do clássico subiu. Aos 42 minutos, após Deyverson sofrer falta, o atacante cuspiu na cara do volante Richard, do Corinthians, e foi expulso. O Verdão disputou os minutos finais do Derby com dez jogadores e a equipe não chegou ao empate.

O próximo compromisso do Palmeiras é contra o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, na segunda-feira (11), às 20h, no Allianz Parque. Já o Corinthians inicia sua jornada na Copa do Brasil contra o Ferroviário-CE na quinta-feira (7), às 21h, no Castelão.