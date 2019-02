Joinville busca empate com Figueirense, mas continua sem vencer na temporada

Em jogo de várias chances na Arena Joinville, o Figueirense chegou a buscar a virada, mas o Joinville buscou o 2 a 2 neste sábado (2) pela sexta rodada do Campeonato Catarinense. Nathan Cachorrão abriu o placar para o JEC, Alípio virou para o Figueira - marcando um de pênalti -, mas Hugo Almeida, também em cobrança de penalidade, decretou a igualdade no Norte de Santa Catarina.

O jogo começou movimentado e, logo aos três, Matheus Lucas teve gol anulado pelo lado do Figueira após pegar rebote do goleiro Jefferson, mas completar para as redes em posição irregular. Apesar do início melhor dos visitantes, aos nove, Patrick saiu jogando errado, Nathan Cachorrão recebeu na intermediária e fez ótima jogada individual até entrar na área e bater cruzado para fazer 1 a 0 para o JEC.

Três minutos depois, Matheus Lucas recebeu de Yuri dentro da área, arriscou chute forte, a bola bateu na mão de Marlon e o árbitro marcou pênalti. Alípio cobrou e igualou o placar na Arena. Na sequência da partida, as equipes alternaram bons e maus momentos. Matheus Destro teve ótima chance para o Figueira, e depois Pereira salvou gol certo do JEC praticamente em cima da linha.

Porém, quem foi mais eficiente foi o Figueira. Aos 35, em saída muito atrapalhada da defesa do Joinville, Clécio teve a chance de consertar afastando na entrada da área, mas falhou, e Alípio completou para virar o jogo: 2 a 1.

O técnico Zé Teodoro fez duas alterações logo no início da etapa final, uma logo na volta do intervalo e uma as 13, com as entradas de Daniel Gonçalves e Robert. Logo após a segunda alteração, Kauê derrubou Tiago Costa e a arbitragem apontou o segundo pênalti da partida. Hugo Almeida cobrou alto, a bola bateu no travessão e morreu nas redes: 2 a 2.

O jogo ficou três minutos paralisado aos 24 da segunda etapa por conta de uma falha na iluminação da Arena. No retorno da partida, o ritmo diminuiu um pouco, e as chances rarearam. Daniel Gonçalves, pelo JEC, e Rubens, pelo Figueira, teve as melhores ocasiões, mas não conseguiram converter, e o jogo terminou igual.

O Joinville, com cinco empates e uma derrota em seis jogos, ocupa a antepenúltima colocação. O JEC volta a campo na próxima quarta-feira (6), quando visita o Atlético Cearense pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h30. Pelo Catarinense, no domingo (10), joga em Itajaí contra o Marcílio Dias, às 19h.

Já o Figueirense mantém a liderança, com 14 pontos, empatado com a Chapecoense, mas com um saldo de gols melhor. O Alvinegro enfrenta no próximo sábado (9), às 17h, o Hercílio Luz, em casa. Partidas no horário de Brasília.