Em momentos diferentes, Palmeiras e Corinthians fazem primeiro Derby do ano

Fevereiro já começa eletrizante para os fãs de futebol, afinal, nesse sábado (2), o Palmeiras recebe seu maior rival, Corinthians no Allianz Parque às 17h00 (horário de Brasília). A expectativa é de casa cheia mesmo com os altos valores de ingressos: a torcida já comprou mais de 35 mil ingressos para o duelo.

O duelo desse sábado pode ser um divisor de águas para a equipe do Parque São Jorge. E pode servir de mais impulso para o Palmeiras ir em busca de um título que não ganha desde 2008.





Palmeiras

De um lado existe o Palmeiras: Atual campeão brasileiro que manteve seu técnico para a nova temporada e acabou de renovar com Bruno Henrique, um de seus principais jogadores, que corria risco de ir para a China. Além do capitão, o contrato de Dudu também foi renovado nos últimos dias e houve a contratação de Ricardo Goulart, para deixar o Palestra Itália, ainda mais forte.

O Palmeiras iniciou sua jornada no Paulista, empatando com o Red Bull Brasil e ganhando do Botafogo-SP, São Caetano e Oeste. Com isso soma dez pontos no torneio e deixa o verdão na liderança do grupo B.



Felipão ainda não tem um time de base. Ninguém sabe quando ele irá colocar quem no jogo, até mesmo os goleiros estão passando por um rodízio nessa “brincadeira” do professor. O único que jogou todas as partidas até aqui foi o camisa 7, Dudu. Então é mistério ainda o time que vai enfrentar o Corinthians.



Uma provável escalação pode ter: Weverton (Prass); Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Gustavo Scarpa e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Corinthians

Do outro lado existe o Corinthians: Que repatriou o técnico Fabio Carille, trouxe o argentino Mauro Boselli e chamou de novo para o time Vagner Love: o artilheiro do amor. Além de outros nomes como Richard, Manoel, Gustagol, entre outros. Tudo para deixar a equipe mais forte e tentar um ano de 2019 melhor do que foi 2018.

O Corinthians por sua vez, iniciou de uma forma um pouco diferente: Empatando com o São Caetano, no último minuto, perdendo para o Guarani e Red Bull Brasil e ganhando da Ponte Preta. Sendo assim, soma apenas quatro pontos e fica em terceiro do grupo C, fora até mesmo na zona de classificação para as quartas de final



Carille ainda não achou o time ideal e isso tem preocupado a Fiel torcida. Uma noticia boa é a possível estreia de Vagner Love, que pode chegar já sendo titular e tendo Boselli ou Gutagol ao seu lado. O time que pode enfrentar o Palmeiras é: Cássio, Fagner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf e Richard (Ramiro); Ramiro (Pedrinho), Jadson e Mateus Vital (Sornoza, Vagner Love ou Araos); Gustagol (Boselli). Técnico: Fábio Carille.