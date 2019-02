Givanildo reconhece primeiro tempo ruim do América-MG e valoriza ponto ganho

O América-MG foi a Patrocínio e empatou com o Patrocinense em 0 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Mesmo com o empate, a equipe permanece na liderança, com 11 pontos conquistados.

O técnico do América-MG, Givanildo Oliveira, concluiu que sua equipe não apresentou um bom futebol no primeiro tempo e que o placar foi justo pelo parorama apresentado por ambos times.

"A gente fez um primeiro tempo ruim, nosso time não se encontrou. E não foram duas ou três peças, foram seis ou sete. Mas no segundo tempo nós mudamos um pouco a maneira de jogar e se acertou mais, principalmente o passe. E eles foram lá para trás explorar o contra-ataque. Tiveram uma bola muito boa, mas não conseguiram. Nós também tivemos. Pelo andamento do jogo, era para ser empate mesmo", disse o treinador após a partida.

Na última partida, o América-MG venceu o Tombense, fora de casa, por 2 a 1. No jogo de hoje, o Coelho garantiu 4 pontos de 6. Diante das circunstâncias dos últimos jogos, Givanildo classificou o empate contra o Patrocinense em bom tamanho.

"Está (de bom tamanho). Nós, fora de casa, pegamos jogos difíceis, fomos buscar resultado no final (contra o Tombense), e esse jogo (contra o Patrocinense) a gente sabia que ia ser difícil. Nós estávamos com dez pontos, eles com sete. Ganhando da gente eles empatavam com a gente em dez pontos. O empate foi bom, eles ficaram para trás e nós fizemos mais um ponto. Foram duas partidas diferentes, mas você disputa seis pontos fora e conquista quatro, então eu acho que está dentro", finalizou.

Terminada a rodada, o América-MG está na liderança e soma 11 pontos, mesmo número que o Cruzeiro, que venceu o Villa Nova-MG fora de casa. O Coelho, no entanto, leva vantagem pelo saldo de gols. Na próxima rodada, o time de Givanildo encara o URT, em Belo Horizonte.