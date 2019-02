Com um gol em cada tempo, Paraná e Athletico empatam pelo Paranaense

O Atlético Paranaense não aproveitou o retrospecto positivo contra o Paraná e ficou só no empate na Vila Capanema, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O time da casa saiu da frente, mas não conseguiu segurar o Furacão.

Em gramado pesado e marcação forte, os visitantes tiveram a primeira oportunidade logo aos 10 minutos de jogo, em cobrança de falta de Matheus Anjos, mas o garoto Eder não aproveitou a oportunidade. Em tiro de meta, o Paraná não perdoou e o artilheiro Jenison mandou a bola pro fundo das redes.

O restante da primeira etapa foi marcado por cartões amarelos, o time visitante recebeu 4 no total e teve uma boa chance novamente apenas 42 minutos, quando o Paraná precisou contar com a defesa do guarda-redes. Em boa jogada, Bergson mandou pra Marquinho, que fez o goleiro paranaense espalmar a bola e salvar o time da casa.

O segundo tempo começou animado, com oportunidades de ambos os lados e grandes defesas do goleiro Rodrigues, do Paraná, mas ele não conseguiu evitar o gol dos visitantes. Espalmando o chute de Matheus Anjos, o garoto Vitinho pegou o rebote e completou de cabeça aos 36 minutos, sem chances para o goleiro tricolor.

O clássico paranaense terminou em 1 a 1. O próximo compromisso do Athlético é contra o Cianorte no domingo (10), às 17h. Já o Paraná entra em campo novamente contra o Itabaiana na quarta-feira (06), às 21h30. Jogos no horário de Brasília.