Rafael Guanaes lamenta empate do Athletico, mas garante: “Pensando na classificação”

O Athletico-PR ficou apenas no empate por 1 a 1 no clássico contra o Paraná, na tarde deste domingo (3), no Durival de Britto, pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense de 2019.

O Furacão estava ficando de fora da disputa por uma vaga na semifinal da Taça Barcímio Sicupira Júnior, que corresponde ao primeiro turno da competição estadual, mas o gol de Vitinho, aos 38 minutos do segundo tempo manteve a equipe viva na competição.

Mesmo assim, a situação é complicada, já que o rubro-negro precisa vencer o Cianorte, em casa, na próxima rodada, e torcer por uma combinação grande de resultados.



"Hoje, até o primeiro gol, gol merecido, o Paraná nos encurralou. No 2º tempo voltamos já correndo riscos e pensando em classificar. Então o objetivo do primeiro turno era e ainda é buscar a classificação. São dois pontos perdidos pensando na classificação, que é o que a gente busca, o que uma equipe desse porte busca”, disse Guanaes.



A atuação da equipe incomodou o jovem técnico rubro negro, mas ele diz estar confiante por ter uma semana cheia para trabalhar.



"Estamos construindo, trabalhando com o pouco intervalo entre as partidas e agora vamos ter a semana cheia para fazer novas tentativas para que a gente possa ter uma equipe que não só tenha a bola, mas que finalize. Finalização só aos 40 minutos é um absurdo, revoltante”, comentou.



Pelo que parece, a equipe que Rafael imagina para o confronto decisivo contra o Cianorte é uma bem diferente da que jogou o clássico na Vila Capanema.



“Vamos procurar estar próximo dos jogadores, procurar capacitá-los e criar alternativas. Vitor (Naum) e Demethryus deram uma boa resposta hoje e podemos começar a pensar a equipe a partir de alguns indicadores. A ideia é levar pro próximo jogo esse mesmo espírito”, finalizou.



O Athletico recebe o Cianorte, no próximo domingo (10), às 17h, em busca de uma vaga na semifinal da Taça Barcímio Sicupira Júnior.